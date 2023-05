Donald Trump condannato per aggressione sessuale e diffamazione

L'ex presidente Usaè stato condannato a pagare in tutto 5 milioni di dollari alla scrittrice Jean Carroll per averla prima aggredita sessualmente nei camerini di un grande magazzino nel 1996 e poi diffamata.AGI - Il tribunale di New York ha stabilito cheabusò di Jean Carroll, ma non fu uno stuprò , e la diffamò per respingere le accuse. È il verdetto emesso dalla giuria al processo che si è svolto a Manhattan., 76 anni, era ...L'ex presidente giudicato colpevole ma per la giuria non c'è stato stuproè stato giudicato colpevole per l'aggressione sessuale compiuta contro Jean Carroll nel camerino di un grande magazzino di lusso nella primavera del 1996. L'ex presidente degli Stati ...

Donald Trump è stato condannato dalla giuria federale di Manhattan per abuso sessuale e diffamazione nei confronti di Carroll.Donald Trump è stato giudicato colpevole per l’aggressione sessuale compiuta contro Jean Carroll nel camerino di un grande magazzino di lusso nella primavera del 1996. L’ex presidente degli Stati Unit ...