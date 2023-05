Donald Trump condannato per aggressione sessuale e diffamazione | dovrà versare 5 milioni a Jean Carroll

(Di martedì 9 maggio 2023) L’ex presidente era accusato di aver abusato della scrittrice in un camerino di un centro commerciale nel 1996. Il tycoon: «Verdetto vergognoso, non so chi sia questa donna»

ha abusato di Jean Carroll , anche se non si è trattato di uno stupro. Inoltre, l'ex presidente americano ha diffamato la scrittrice. È questo il verdetto emesso da una giuria del ...Decisivi i parametri stabiliti dalla legge dello stato di New Yorkè stato condannato per aggressione sessuale ma non per stupro ai danni di E. Jean Carroll. Il verdetto della giuria nel processo civile davanti alla corte federale di Manhattan porta alla ...La giuria nella causa civile di "E". Jean Carroll controè stata istruita sul fatto che una persona è responsabile di abuso sessuale quando sottopone un'altra persona a contatti sessuali senza il suo consenso. Secondo la legge di New York, ...

La giuria ha emesso il verdetto dopo poche ore di Camera di Consiglio. Quello ai danni di Jean Carroll non fu stupro. E' comunque la prima volta che un ex presidente degli Stati Uniti viene ritenuto r ...Secondo la legge dello Stato, una persona è responsabile di stupro quando costringe una persona a un rapporto sessuale senza il suo consenso. Diverso ...