Domani in Fondazione Ferrero il direttore della "Stampa" Massimo Giannini

(Di martedì 9 maggio 2023) ... è in programma un incontro dedicato all'importanza dell'informazione locale, che vedrà tra i protagonisti ilde 'La, vari giornalisti del quotidiano, oltre a ...

... la conduttrice Francesca Fagnani del programma di Raidue 'Belve', il direttore di Banca d'Alba Riccardo Corino, il presidente dellaCrc Ezio Raviola, il responsabile dell'edizione cuneese ...... Alberto Lazzaro e Barbara Graffino , 38 anni, cofondatrice e Ceo di Talent Garden...e ai costruttori di futuro affinché nel mutamento colgano l'occasione per realizzare unmigliore ",...Termina. - Roma: si conclude la terza edizione degli Stati Generali della Natalita'; iniziativa ideata e promossa dallaper la natalita'. Ore 8,15. Partecipano, tra gli altri, il ...

MiC, domani incontro su Fondazione Taormina Arte con Mazzi ... Agenzia CULT

Un seminario dedicato al beato Angelo Orsucci e all’emigrazione religiosa lucchese. Si terrà nell’ambito delle iniziative collaterali al convegno internazionale Thesaurum Fidei, missionari martiri e c ...Il calendario delle riunioni per le audizioni della Conferenza dei Capigruppo, in seduta congiunta con la 1^ Commissione permanente, vedrà la presenza dei vertici della Fondazione “Città di Senigallia ...