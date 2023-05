Divieto di accesso ai pubblici esercizi | emessi 4 provvedimenti

(Di martedì 9 maggio 2023) La Questura di Napoli ha emesso 4didiai: da uno a tre anni la durata . Il Questore di Napoli ha emesso duedidiaio locali di pubblico trattenimento, per periodi di uno e due anni. Destinatari altrettante persone di 52 e 38 anni. In particolare il 5 febbraio scorso le forze dell’ordine avevano denunciato il 52enne, per oltraggio, violenza o minaccia, resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni all’esterno di un bar di piazza Bagnoli. Il 38enne, invece, arrestato prima dell’incontro di calcio di Champions League Napoli-Eintracht. era in possesso di un artifizio pirotecnico in via Benedetto Croce. Altri due ...

...- > uscita Trevi per inversione di marcia per coloro che intendono tornare a Foligno con uscita a Foligno Nord 2° percorso consigliato uscita da via Cupa nel tratto ove vige ildiche ...Cosa prevede la Ztl Fascia Verde Dal primo novembre 2023 vigerà ildialla fascia verde per le auto diesel euro 4 nella fascia oraria 7.30 - 20.30, ai veicoli commerciali NI, N2, N3 ...L'civico presentato da Altreconomia nei mesi scorsi è stato infatti negato dal gabinetto ...è di inequivoca interpretazione dal momento che l'espressione 'in nessun caso' rappresenta un...

Napoli, emessi quattro provvedimenti di divieto di accesso ai pubblici esercizi ilmattino.it

Perché sono state introdotte le nuove regole sulla Ztl Fascia Verde di Roma Per l’assessore Patanè si tratta di un problema di salute, non ...Il Questore di Napoli ha emesso due provvedimenti di Divieto di accesso ai pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento ex art. 13 bis del D.L.