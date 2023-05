Dimarco | «Ogni derby è una partita a sé! Giocarlo ora è bellissimo»

Leggi su inter-news

(Di martedì 9 maggio 2023) Non ha dubbisull’importanza di Milan-Inter, semifinale d’andata di Champions League. Il laterale nerazzurro lo ritiene uno dei più pesanti NO FAVORITI ? A Sport Mediaset, dopo mister Inzaghi (vedi articolo), ha parlato anche Federico: «Pressione? Sappiamo che è uno deipiù importanti. In città si sente tanto,in questo momento della carriera è una cosa bellissima. Dine ho visti, ne ho anche giocati.è unaa sé, non ci saranno favoriti. Speriamo domani di fare una bella». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto ...