Dimarco | 'Nel 2003 ero a San Siro da tifoso | non cerchiamo vendetta L'Inter affronterà gli ex-campioni d'Italia'

(Di martedì 9 maggio 2023) Il terzino dell', Federicoha presentato in conferenza stampa l'eruoderby di Champions League contro il Milan. EMOZIONI -...

Poi Vieri dice la sua sui singoli duelli, da Theo -a Tonali - Barella, fino a Maignan - ... E peseranno più queste sconfittesuo futuro che il cammino in Champions. L'Inter non può perdere ...... vuoi dire E Pirlo e Gattuso Hai voglia a pescare su youtube Domani, Inzaghi partirà invece con 5 italiani (Darmian, Acerbi, Bastoni,e Barella), esattamente come fece Cuper2003 sia ...Dumfries eesterni, più il solito trio Darmian - Acerbi - Bastoni davanti a Onana . Ementre, spopola Mon Amour di Annalisa …

Dimarco: 'Nel 2003 ero a San Siro da tifoso, non cerchiamo vendetta ...

"Ogni derby porta con sé una pressione enorme e giocarlo in Europa è un'occasione unica. E' qualcosa che va oltre il calcio, però quello che mi piace è che ...Il capitano del Milan, Davide Calabria, in un'intervista parla dell'Euroderby e della sfida con Dimarco dell'Inter ...