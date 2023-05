Dimarco | la sua storia e il ritorno all’Inter | «Te l’ho promesso da bambino»

(Di martedì 9 maggio 2023) Antonello Venditti cantava “certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano”. Questa è ladi Federico, uninterista che realizza il suo più grande sogno: giocare nella sua squadra del cuore, quella in cui, nella sua carriera, ritorna per ben tre volte. Federico, che scoperta per l’Inter IL GIOCATORE – Classe ’97, nato a Milano da genitori lucani, Federicoha da sempre qualità chenon sono mai passate inosservate. Piede mancino, abilità e potenza nei cross, ma anche nei tiri in porta che non ti aspetti. Spesso e volentieri i suoi missili arrivano da fuori area. Nasce esterno alto a sinistra per poi confermarsi terzino sinistro, ma Ivan Juric, suo allenatore al Verona tra il 2020 e il 2021, lo adatta anche da terzo ...

... dalla, la storia. Quello che va in scena è infatti il quinto derby europeo tra Milan e Inter ... Il Milan dovrà fare molta attenzione alle incursioni di Federico, uno degli uomini più in ...... dalla, la storia. Quello che va in scena è infatti il quinto derby europeo tra Milan e Inter ... Il Milan dovrà fare molta attenzione alle incursioni di Federico, uno degli uomini più in ...... Inzaghi dalladovrà fare delle scelte. E una su tutte sarà fondamentale per il gioco ... Dumfries eesterni, più il solito trio Darmian - Acerbi - Bastoni davanti a Onana . E nel mentre, ...

Milan-Inter è Theo contro Dimarco: uno è il migliore al mondo, l'altro ... Calciomercato.com

Un altro aspetto positivo che testimonia, ulteriormente, la crescita esponenziale avuta da Dimarco in questi ultimi anni Sicuramente il fatto che, mai come prima d’ora, ‘Dimash’ – cresciuto, però sin ...Gagliardini, Calhanoglu e Correa sono le tre insufficienze del Corriere dello Sport per l'Inter il giorno dopo il 2-0 netto alla Roma. Tante valutazioni positive tra i nerazzurri. S.