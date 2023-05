Diga di Campolattaro | il M5s presenta interrogazione | “Almeno tre criticità al progetto”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 9 maggio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiIl Movimento 5 Stelle hato unaa risposta scritta ai Ministri dell’Economia, delle Infrastrutture e dell’Ambiente in merito alladia firma del deputato Agostino Santillo (con i colleghi Pavanelli e Penza). L’obiettivo è quello di lanciare un allarme riguardo le procedure adottate dalla Regione Campania che va dritta per la sua strada senza ascoltare i rilievi mossi da chi ha analizzato la situazione in maniera approfondita e senza considerare gli impedimenti esistenti. Dall’esame degli atti acquisiti dal M5S emergonotredel: una frana attiva che rischia di ostruire l’invaso, la carente valutazione del rischio sismico, la scarsa qualità dell’acqua da potabilizzare. Si ...