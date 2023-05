Dichiarazioni-choc dell' ex interista Chivu | “Dopo frattura al cranio gesti osceni in campo”

(Di martedì 9 maggio 2023) L'ex difensore di Roma e Inter, Christian, ha rilasciato un'intervista esclusiva a Sportitalia per la rubrica " Mister Si Nasce ". Durante l'intervista,ha parlatoe sue esperienze nei...

Rilascerannocercando di alimentare dubbi per scaldare le platee, animare le discussioni e uccidermi, così, una seconda volta'. 'Allora stasera (ieri, ndr) parlo io - conclude - e vi ......(Foggia) ha ucciso la figlia 16enne Gessica e il suo vicino ha rilasciato delle... Quest'ultimo, quando sono arrivati i carabinieri, era in braccio agli zii in evidente stato di. Il ...... ha ucciso la figlia 16enne e il suo vicino ha rilasciato dellespontanee ammettendo ... Uccide la figlia 16enne, il video: 'Vedete, li ho tagliati tutti'. Voleva massacrare anche il ...

Roma: dichiarazioni choc di Mourinho, attacco in diretta CalcioNow

L'ex difensore di Roma e Inter, Christian Chivu , ha rilasciato un'intervista esclusiva a Sportitalia per la rubrica " Mister Si Nasce ". Durante l'intervista, ...«Domani (oggi, ndr.) non si parlerà di me. Si parlerà di uno sparo, di un assassino e un complice che negano le proprie responsabilità». Inizia così ...