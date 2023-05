Dialogo sulle riforme Meloni | ' Spero in una condivisione ampia Ma non si perda tempo'

Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al termine della giornata di consultazioni con le opposizioniriforme. La giornata diè stata proficua e molto interessante - ha ...... la premier ribadisce la disponibilità al, purchè il confronto non si tramuti in pantano, ...il cammino delle riforme da soli ('Se gli altri decidono pregiudizialmente di non confrontarsi...Tavoloriforme, confronto a Montecitorio. Meloni: 'proficuo'. Conte (5S) dice no a premierato a presidenzialismo. Calenda: 'Collaborazione' A Montecitorio è andato in scena il primo degli ...

Meloni: "Dialogo sulle riforme, ma non rimarremo con le mani in mano" AGI - Agenzia Italia

Perchè se da una parte Giorgia Meloni si è trovata davanti una "chiusura abbastanza trasversale" sul modelli come quello presidenziale ... Meloni dice di voler tenere il più possibile aperta la porta ...ROMA (ITALPRESS) - No all'elezione diretta del capo dello Stato, posizioni variegate sul premierato e la possibilità di proseguire il dialogo su basi conc ...