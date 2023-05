Dentro il MaaM di Roma | il primo museo abitato al mondo che ora rischia lo sgombero | “Opere d’arte e abitazioni | un’idea diversa di città”

(Di martedì 9 maggio 2023) Il, ildell’altro e dell’altrove, è ilcaso aldi spazio musealee oralo. Dopo la sentenza del Tribunale civile diinfatti, che ha condannato il ministero dell’Interno a risarcire la proprietaria dell’ex salumificio Fiorucci, la società Ca.sa srl del gruppo Salini, con 6,3 milioni di euro (che vanno ad aggiungersi agli altri 27,9 milioni di euro già versati in precedenza) e con 60mila euro mensili, il Viminale ha chiesto al Comune di trovare una soluzione entro 60 giorni, in caso contrario si procederà con lo. Lo stabile di via Prenestina ospita oltre 500e al suo interno vivono circa duecento persone. Un’esperienza cominciata ...

... Luca Montuori e Giorgio De Finis, ideatore e curatore del, il museo dell'altro e dell'altrove ... che hanno poi ribadito che 'le soluzioni devono emergere politicamente,il piano casa e non ...il, il museo abitato che teme lo sgombero La richiesta della prefettura: sgombero in 60 giorni Per questo la prefettura, ancora senza una nuova guida dopo l'addio di Bruno Frattasi, ha ...... Luca Montuori e Giorgio De Finis, ideatore e curatore del, il museo dell'altro e dell'altrove ... che hanno poi ribadito che 'le soluzioni devono emergere politicamente,il piano casa e non ...

