De Laurentiis | Bari | «Mi dispiace che aver indossato la sciarpa del Napoli abbia scatenato tante polemiche»

(Di martedì 9 maggio 2023) Il presidente del, Luigi De, ha inviato un messaggio ai suoi tifosi dopo lesulladelindossata durante i festeggiamenti per lo scudetto della squadra di Spalletti.«Cari tifosi biancorossi, in questi ultimi giorni si sono scatenate delleche rischiano di destabilizzare un ambiente intero. Miche quel gesto di pochi minuticausato tutto ciò».Così inizia il messaggio di chiarimento che Deha scritto sui social. Lo scatto che lo ritraeva con laè stato considerato una “mancanza di rispetto” dalla tifoseria barese.«L’altra sera sono entrato in campo, chiamato insieme ai miei familiari, per celebrare e soprattutto onorare un padre che ha ...

Dopo le polemiche, il messaggio distensivo. Il presidente del Bari Luigi De Laurentiis spiega il dibattito generato dalle foto che lo vedevano ritratto con sciarpa del Napoli al collo domenica 7 maggio allo stadio Diego Armando Maradona durante i festeggiamenti. Il polverone sollevatosi per la sciarpa del Napoli indossata dal presidente del Bari, Luigi De Laurentiis durante la festa scudetto al Maradona, dimostra come la questione della multiproprietà andrebbe risolta in fretta anche se il Bari non dovesse salire in A.

