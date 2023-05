De Grandis | «Brozovic uomo squadra Inter nel periodo migliore»

Leggi su inter-news

(Di martedì 9 maggio 2023) Milan-è il prossimo match che si giocherà a San Siro per la Champions League, Stefano Deha commentato su Facebook il momento delle due squadre. MOMENTO – Stefano Decosì sul Derby di mercoledì: «Un primo passo le milanesi lo hanno fatto, si sono avvicinate in campionato alla qualificazione in Champions League prima della stessa Champions League. Nel caso in cui avessero perso con Roma e Lazio la partita di domani sarebbe stata un in e out, con il rischio di non partecipare alla prossima edizione. Tutti e due hanno battuto le squadre romane e mostrato una certa salute. L’ha ottenuto la quarta vittoria consecutiva in campionato, funziona perché dopo ilbuio gli attaccanti hanno ricominciato a segnare.è tornato in forma, nell’anno dello ...