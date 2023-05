De Gea | rinnovo più vicino con lo United Ma rischia il ridimensionamento

in vista per David De, il portiere del Manchester United, che a 32 anni secondo quanto riferisce il Telegraph è pronto a prolungare il suo contratto, in scadenza a fine stagione, ......ha aperto alla conferma in porta dell'attuale estremo difensore David Deche è ufficialmente in scadenza di contratto a fine anno: 'Io vorrei che restasse con noi. La trattativa per ilè ...Commenta per primo Il Manchester United è molto vicino ad ufficializzare l'accordo per il prolungamento contrattuale di David De, in scadenza a giugno 2023. La dirigenza dei Red Devils , secondo quanto riportato da Express UK , offrirà un salario inferiore a quanto attualmente percepito dall'estremo difensore spagnolo.

Manchester United, futuro ancora incerto per De Gea. Rinnovo vicino, ma lui non dà garanzie TUTTO mercato WEB

In ottica calciomercato, prende quota la possibile partenza di Onana dall'Inter: su di lui diversi club di Premier League interessati ...