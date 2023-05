De Bruyne risponde a Vinicius | Real e City si colpiscono all’improvviso E tutto è rimandato a Etihad

Leggi su sportface

(Di martedì 9 maggio 2023) Pari e patta al Bernabeu,, e c’era da aspettarselo per quanto riguarda la sfida stellare traMadrid e Manchester. L’atto primo della finale anticipata finisce 1-1 esommato è giusto per quanto visto in campo, anche se entrambe giocano una partita accorta e di personalità, ma con poco spettacolo a livello squisitamente qualitativo, frutto delle folate di Deda una parte edall’altra, che sono proprio i due marcatori e i migliori in campo di una partita che passa anche attraverso le parate di Courtois ed Ederson, connazionali di chi ha segnato loro. E invece, questa sfida stellare di andata delle semifinali, in attesa di Milan e Inter domani, “perde” due protagonisti: Benzema ha qualche palla ma ...