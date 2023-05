De Bruyne risponde a Vinicius | 1-1 all' andata tra Real Madrid e Manchester City

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 9 maggio 2023) Due tiri dalla distanza, due splendidi gol da due dei tanti talenti in campo. Nè Benzema, nè Haaland, non segnano i bomber più attesi, ma lo fanno comunque due delle grandi stelle della serata. Termina 1-1 l'della semifinale tra. Un risultato giusto tra due squadre di altissimo livello che danno prova di grande solidità difensiva, cone Deautori di due magie che decidono il primo round della cosiddetta ‘finale anticipatà. Gli ospiti di Pep Guardiola partono all'attacco e all'8? vanno al tiro dal limite con De, ma Courtois è attento e para in tuffo. Al 14 è Rodri a provarci dalla lunga distanza con il destro, ma il portiere belga è ancora una volta abile a deviare in corner. La partita non è ...