Davvero Google Passkey riuscirà a eliminare il phishing?

Leggi su giornalettismo

(Di martedì 9 maggio 2023) Nel lancio del servizio, l’azienda di Mountain View ha posto l’accento sull'”addio al“. Ma questo sistema è realmente in grado di proteggere gli utenti da quei tentativi di truffa digitale che rappresentano uno dei più alti rischi informatici per i cittadini che utilizzano internet a livello base. Si tratta di una promessa che avrà effetti reali o un tentativo di convincere le persone senza che tutto ciò sia debellabile? LEGGI ANCHE > Comecercherà di stravolgere il modo di gestire le password Per provare a capire come il rapporto distruttivosia potenzialmente reale, partiamo dalla descrizione fatta dall’azienda Big Tech in occasione del lancio del suo prodotto: «Il tuo dispositivo ...