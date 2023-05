Daniele D’Ambrosio amministratore unico di Napoli Servizi

(Di martedì 9 maggio 2023)è il nuovo amministratore unico dellaspa, società multiin house del Comune di, 47 anni, è stato nominato nel corso dell’assemblea ordinaria dei soci dell’azienda, svolta ieri alla presenza dell’assessore al Bilancio del Comune diPier Paolo Baretta come delegato del sindaco diGaetano Manfredi. Il Comune ha ringraziato per il lavoro svolto e gli obiettivi raggiunti l’amministratore unico Salvatore Palma e ha nominatonuovo amministratore unico. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

L'assemblea ordinaria dei soci della Napoli Servizi svoltasi ieri alla presenza dell'assessore al Bilancio Pierpaolo Baretta come delegato del sindaco di Napoli, ha approvato il bilancio'esercizio 2021 della società partecipata che ha riportato un utile di 233.738 euro, conseguendo così un risultato positivo per il terzo anno consecutivo.... a suo dire, diChiffi. I giallorossi sono in piena emergenza con diverse pedine mancanti, mentre ai nerazzurri mancheranno Skriniar,e Gosens. Vincere permettterebbe alla Roma di ......Di Benedetto Girolamo Di Corato Domenico Di LiddoDi ...Felicia Catino Angela Colangelo Todisco Lorenzo Cosmai Michela'...Catino Angela Colangelo Todisco Lorenzo Cosmai Michela...