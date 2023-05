Dani Alves | respinta la richiesta di scarcerazione

(Di martedì 9 maggio 2023) Dovrà restare in carcereladi lasciarlo andare da parte dei suoi legali è statadal Tribunale Dovrà restare in carcereladi lasciarlo andare da parte dei suoi legali è statadal Tribunale. L’ex terzino, dopo aver negato di conoscere la vittima, ha poi ammesso di avere avuto un rapporto sessuale, sostenendo però che questo fosse consensuale.

Niente da fare per, che resterà in carcere. E' stata respinta la richiesta dei legali di rilasciare l'ex giocatore tra le altre di Barcellona, Juventus e Psg in attesa del processo. Il brasiliano è dietro le ...Un compleanno decisamente perche questo weekend, precisamente sabato, ha "festeggiato" i suoi 40 anni. Lo ha fatto nel carcere Brians 2 di Barcellona, dove è detenuto da cinque mesi per una presunta violenza sessuale a ..., attualmente nel carcere Brians 2 di Barcellona per un presunto caso di stupro, ha vissuto in cella il giorno del 40esimo compleanno. Un suo compagno di carcere ha fornito alcuni dettagli ...

Dani Alves insultato in carcere dagli altri detenuti, lo hanno classificato: Stupratore! Fro..o! Fanpage.it

Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Compleanno per i 40 anni decisamente triste per il brasiliano che si trova in carcere dopo le accuse di violenza su una donna.