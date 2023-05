Dalmat | «Milan-Inter | nel 2003 delusione! Un consiglio di mercato»

Leggi su inter-news

(Di martedì 9 maggio 2023) Stephaneè stato ospite di Radio Nerazzurra, che ha avuto l’occasione divistarlo in esclusiva. L’ex centrocampista francese era presente nella rosa della squadra di Hector Cuper in quel doppio confronto tradel. Di cui ha chiaramente parlato. Lasciandosi andare, poi, a undi. Torniamo a quella doppia semifinale del: quanta delusione per l’eliminazione con due pareggi. L’meritava più deldi passare secondo te? Nelilaveva una rosa fortissima, noi invece avevamo Bobo Vieri infortunato, Crespo che giocava su una gamba sola, Recoba che non stava bene e, in più, non stavamo al 100%. Perdere la semifinale senza ...