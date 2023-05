Dall’Ue stop alle caldaie gas | cosa cambia e da quando

Leggi su quifinanza

(Di martedì 9 maggio 2023) Il 27 aprile 2023, i rappresentanti esperti degli Stati membri dell’Unione Europea si sono riuniti in un Forum di consultazione straordinario sulla progettazione ecocompatibile e l’etichettatura energetica. La riunione è stata presieduta dalla Commissione europea e ha visto la discussione delle normative riguardanti le. In particolare, è stato affrontato il tema del divieto dellealimentate a combustibili fossili, in particolare il metano.a gas e gasolio dal 2029: le implicazioni per le famiglie e le imprese La Commissione Europea ha annunciato di voler introdurre un indice di efficienza energetica per gli apparecchi di riscaldamento e produzione di acqua calda, il che comporterebbe l’eliminazione dellea gas e gasolio dalla ...