Dalla tassa sulla laurea al superbollo | ecco le microtasse che il governo vuole abolire

Leggi su orizzontescuola

(Di martedì 9 maggio 2023) L'azione delMeloni in materia fiscale prosegue senza sosta. L'ultima iniziativa in fase di realizzazione riguarda l'abolizione delle cosiddette micro tasse, ovvero quelle imposte introdotte in passato allo scopo di incrementare le entrate ma che si sono dimostrate inefficaci. L'articolo .