... è il mantra del Pd, riferitosenatore Dario Parrini. In politica contano i tempi e non sfugge ... sia presidenzialismo,o premierato. La priorità è di sventolare di nuovo la ...Anche perché chi sa che non durerà (è1861 che va così) non ha incentivi a impegnarsi in grandi e complesse riforme. Si limita tutt'al più a gestire l'esistente e la congiuntura. Le strade ...... che non viene eletto direttamentepopolo, ma nominatopresidente della Repubblica.

Dal semipresidenzialismo al cancellierato, le forme di governo al centro del dibattito La Stampa

Domani il premier Meloni riceverà a palazzo Chigi i delegati dei gruppi di opposizione per discutere delle riforme ...Ritratto del consigliere giuridico della premier convinto che «l’approccio alle riforme costituzionali deve essere non strumentale ma di confronto».