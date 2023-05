In un buon momento i giallorossi subiscono il raddoppiofirmato da Lukaku; Inter brava ... superatiVerona, corsaro in terra salentina. La gara è decisa da un gol per tempo, con una ...Arrivano notizie confortanti per l' Interborsino degli infortunati. Durante gli allenamenti di lunedì 8 maggio in vista del derby di ... Simone Inzaghi potrà quindi contare sul numero 33...... in programma nel fine settimana12 al 14 maggio, all'Anteo Palazzo del Cinema (Piazza XXV ... alle 16, l'incontro con Samuel Eto'o, 'il leone'. Il ritorno in città della leggenda dell'...

Dal nerazzurro alla Juve: cessione inevitabile Calciomercatonews.com

Solo dal 1947 Milan-Inter (e viceversa) si gioca a San Siro. Il maggior intervallo di tempo giocato dall’Inter in uno stadio diverso da San Siro è al Campo Goldoni (1913-1930) e all’Arena Civica (1930 ...Romelu Lukaku era tornato a Milano la scorsa estate dal Chelsea con la formula del prestito secco: l'Inter pensa a Richarlison ...