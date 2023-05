Dai pizzini a TikTok | così la mafia comunica sui social

Leggi su iltempo

(Di martedì 9 maggio 2023) Il simbolo della criminalità, del malaffare. Organizzazioni talmente ricche e potenti da essere in grado di influenzare a proprio piacimento l'economia nazionale. Anche grazie all'uso delle moderne tecnologie. Oltre 90 giga di video, due milioni e mezzo di tweet, 20mila commenti a video YouTube e centinaia tra profili e pagine Facebook e Instagram: è una mole enorme di materiale quella finita sotto la lente di ingrandimento della Fondazione Magna Grecia. Un'analisi attenta quella presentata questa mattina nel rapporto “Le mafie nell'era digitale” e resa nota dall'agenzia di stampa AdnKronos. Una ricerca dettagliata, che evidenzia in modo chiaro quanto sia cambiata lazione delle mafie oggi che il mondo virtuale è entrato prepotentemente nella vita del novantanove per cento degli Italiani. “Lo studio si pone l'obiettivo di definire i ...