Da Rocca 10 milioni agli Angelucci

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 9 maggio 2023) A tre mesi dalla sua elezione il presidente della Regione Lazio Francesconon ha perso tempo ed ha assegnato al suo ex datore di lavoro Antonio, il ras della sanità privata, oltre 10di euro per decongestionare i pronto soccorso laziali. Regalo del governatoreal suo ex datore di lavoro Antonio. Sindacati in trincea: altro colpo alla Sanità pubblica Fondi previsti in un pacchetto di delibere che assegnano 22e 900 mila euro letto alla sanità privata (la metà ad) per avere 350 posti letto che, come già raccontato da La Notizia, equivalgono, conti alla mano, a 10 posti per ogni pronto soccorso. “Questo investimento servirà a strappare l’infame ma nera dei tempi d’attesa nei nostri ospedali. Si ...