Da quando ho scoperto questa ricetta le patate le faccio sempre così!

Leggi su donnaup

(Di martedì 9 maggio 2023) Lecon salsa allo yogurt sono strabilianti: golose, aromatiche, profumatissime e cosparse di feta, quasi fosse un marchio a suggello della provenienza. In questo piatto c’è tutto il sapore più tipico della cucina ellenica: coriandolo, il formaggio tradizionale, il condimento per antonomasia… sono un tuffo nelle acque cristalline da cui ”vergine nacque Venere”, come canta il Foscolo nella sua “A Zante”. Non si gustano soltanto, si respirano e con loro si espande un’atmosfera calda e festosa. I colori, le musiche, gli aromi: tutto trasmette l’allegria e la vivacità di una terra sospesa tra cielo e mare. Croccanti fuori, morbide all’interno, cosparse di spezie come paprika e origano, accompagnate da una crema al coriandolo e menta: sono davvero inarrivabili. Che aspettate ancora? Mettetevi al lavoro, noi iniziamo!con salsa allo yogurt: ...