Da Kiev a Washington | chi frena le aspettative sulla controffensiva

... " A Mosca la parata degli assassini" 2023 - 05 - 09 11:01:09 Londra: missili a lungo raggio aSecondo ilPost, Londra sembra ora pronta a inviare ai missili a lungo raggio che ......sta rimodulando la narrativa sulla guerra ucraina per abbassare le aspettative sulla controffensiva di. Questo il senso di due articoli, pubblicati in rapida successione, dalPost ('...Questo il messaggio, certo molto più drammatico per il Vecchio Continente, che non per: l'Europa baluardo politico ed economico per. Non solo, quindi, un alleato militare all'interno ...

Putin: contro di noi scatenata una vera guerra. Parata della vittoria a Mosca. Von der Leyen a Kiev - Scholz, non ci facciamo intimidire da parata Putin - Scholz, non ci facciamo intimidire da parata Putin RaiNews

Moscow expects no new insight from Washington regarding the blasts that crippled key gas pipelines a high-ranking diplomat says Washingto ...La presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, è arrivata a Kiev. "È bello essere di nuovo a Kiev. Dove i valori a noi cari vengono difesi ogni ...