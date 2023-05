Da Goldoni a Trilussa | a Roma in scena ‘Locanda Angelina’

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 9 maggio 2023) Quattro date al teatro Le Salette per lo spettacolo di Roberto Russo liberamente tratto da "La Locandiera" die ambientato, anziché nel settecento veneziano, nelladegli anni ‘50 Quattro date aper “Locanda Angelina”, lo spettacolo di Roberto Russo liberamente tratto da “La Locandiera” di, ambientato, anziché nel settecento veneziano, nelladegli anni ‘50. Lo spettacolo, messo indalla Compagna “Così… Per teatro”, si potrà vedere il 18, il 19, il 20 e il 21 maggio alle 21 (la domenica c’è anche la pomeridiana alle 17) al Teatro Le Salette di vicolo del Campanile, a San Pietro. In “Locanda Angelina” i personaggi, interpretati da Monica Parisi, Melina Di Palma, Luigi Guida, Marco Palladini, Stefano Colace, Angela Di Tofano e Marina Buoncristiani, ...