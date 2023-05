(Di martedì 9 maggio 2023) A light that never fades: da, l'impatto globale della campagna delin vista del derby di Champions League contro l'Inter

...Il 21% predilige poi le mete a corto e medio raggio come Sharm el - Sheikh o come/Emirati ... Gli stranieri prenderanno invece d'assalto città d'arte come Roma , Napoli, Firenze ,, ...... anche Nizza, Londra, Berlino, Shanghai, Baden Baden, Miami, Stoccarda, Chicago, Barcellona, New York, Madrid, Emirato Umm Al Quwain, Mosca,e, in Italia, Firenze, Roma,- Expo,...Exa ha una spiccata vocazione all'internazionalita' ed e' prossima ai propri clienti con filiali nelle citta' piu' importanti del mondo: daa Parigi, da Londra a New York, da Doha a. "...

Da Dubai a Milano, il Milan colora il mondo di rossonero per l’EuroDerby Pianeta Milan

Il Burj Khalifa, uno dei simboli di Dubai e il più alto grattacielo al mondo, si è illuminato di rossonero ieri sera, partecipando alla campagna del Milan ...Il grattacielo più alto del mondo è stato tinto con i colori dei rossoneri per la campagna "“A light that never fades" ...