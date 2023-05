Da D' Alema a Renzi | le riforme portano male a chi sta a Chigi Meloni sa che rischia | e non ha fretta

... dalla bicamerale Bozzi del 1983 alla riformadel 2016, passando per la commissione D'del 1997. Tutti però falliti, in un modo o nell'altro. L'unico cambiamento sostanziale di rilievo, ...Bisogna fare le riforme per attualizzare il nostro modello istituzionale: questo lo ha detto anche la sinistra, si pensi a D', entrambi hanno provato a fare le riforme . Anche la ...Le cose non vanno meglio nel 1997, quando è D'a metterci la faccia, e nel 2005 quando il ... Esattamente come capiterà nel 2015 - 2016 a Matteo: il suo progetto ambiziosissimo si sfascia ...

Il patto della crostata, i "saggi" di Lorenzago e la riforma coi bermuda: tutti i tentativi di…

Il 2 giugno la nostra Repubblica compirà 77 anni. A oggi, cominciando a contare dal luglio del 1946 (secondo governo De Gasperi, il primo dell’era repubblicana), l’Italia ha collezionato ...Dalla commissione De Mita-Iotti al referendum 2016 che silurò Renzi. Tutti i progetti di modificare la Carta finora sono naufragati ...