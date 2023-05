Da Alcaraz a Gnonto | da Onana a Gibbs-White | le ‘occasioni’ retrocessione in Premier | Primapagina

Leggi su justcalcio

(Di martedì 9 maggio 2023) 2023-05-09 21:00:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da Calciomercato.com: Dura la vita per chi retrocede. InLeague quest’anno l'”onta” della discesa in Championship può toccare club nobili, che non conoscono da tempo che l’aria del campionato più bello del mondo: dal Southampton, che milita nella massima categoria inglese da ben 12 anni ed è quasi spacciato, al Leicester, che appena sei anni fa trionfava con Claudio Ranieri vincendo uno dei titoli più inaspettati di sempre, passando per il Leeds dell’italiano Radrizzani, interessato anche all’acquisto dell’Inter, ma anche per il ricchissimo Nottingham Forest del greco Marinakis, concludendo con la “nobile decaduta” Everton, al top del calcio d’Oltremanica da ben 72 anni, con l’ultimo campionato in seconda divisione che risale al 1950/51. I ...