Cyber bugie con le gambe corte

(Di martedì 9 maggio 2023) Joseph Sullivan è stato condannato a tre anni di libertà vigilata e a una multa di 50 mila dollari. Questa volta la condanna non riguarda il membro di qualchegang, ma Joseph Sullivan che, per quanti non lo sapessero, è stato il Chief Security Officer di Uber Technologies. I fatti risalgono al 2016 quando Huber era sotto inchiesta da parte della Federal Trade Commission per una violazione di dati personali subita nel 2014. Sullivan era stato assunto proprio per cooperare con le autorità, e a novembre del 2016 testimonia sotto giuramento, rassicurando le autorità. Dieci giorni dopo viene a conoscenza di un nuovo attacco ai sistemi, che ha sfruttato la stessa vulnerabilità che aveva portato alla violazione del 2014. Questa volta però vengono esfiltrati i dati di circa 57 milioni di utenti e conducenti di Uber. Da questo momento in poi, il capo della sicurezza cerca ...