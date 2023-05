Customerd mindset | come entrare nella mente dei consumatori sul web

Leggi su ildenaro

(Di martedì 9 maggio 2023) Cosa c’è dietro la ricerca, più o meno specifica, di un prodotto, online? Tutto parte da un desiderio, un bisogno da soddisfare. Un’intenzione precisa, che, superate le obsolete tecniche sugli studi consumer oriented, deve spingere le aziende ad “indagare” sul cliente, così da poter vendere soluzioni ad un problema, non più sempliceun prodotto. Oggi questo è reso possibile, grazie all’analisi delle storie dei singoli utenti, i quali, lasciando delle piccole tracce di sé durante la ricerca, forniscono informazioni su quello che realdesiderano. Una strategia multidisciplinare, sulla quale si basa il libro, in uscita, pensato per marketer ed imprenditori, Customer, di Josè Compagnone. In questo modo si può colpire l’individuo all’interno di una massa indistinta, andando oltre i consueti parametri degli strumenti ...