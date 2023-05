Cristina Scuccia | parla l’ex fidanzato Lucio | “Mi presentò anche alla sua famiglia | ma poi rimase molto male quando non la presero ad Amici”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 maggio 2023) “Ho avuto un ragazzo, madovevamo uscire insieme per me era un impegno perché a lui preferivo fare altro. La mia passione più grande era cantare e io preferivo investire le mie ore libere nel canto invece che stare con lui, in sua compagnia”. Così ha detto nei giorni scorsisuorando – in diretta all’Isola dei Famosi – delche ebbe da ragazza, prima di entrare in convento e prendere i voti. Il settimanale DiPiù è riuscito ad individuare l’uomo, il signor, e gli ha chiesto conto proprio di quella loro storia d’amore giovanile. “Lei mi aveva presentato in, i suoi genitori sapevano di noi ed erano tranquilli per lei”, ha raccontato spiegando che, però, “pensava a sfondare ...