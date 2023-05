Cristina Scuccia | l’ex fidanzato rompe il silenzio

Leggi su biccy

(Di martedì 9 maggio 2023)a L’Isola dei Famosi ha parlato del suo primo storicoche ha avuto prima di entrare in convento e prendere i voti. In Honduras la cantante non ha mai fatto il suo nome, ma il settimanale DiPiù lo ha individuato e contattato. Il suo nome è Lucio Arcadipane e alla rivista è stato glaciale: “Non la seguo più, non mi interessa se ha parlato di me“. Alla rivista, Lucio Arcadipane non ha rilasciato ulteriori dichiarazioni, ma nell’articolo vengono riportate alcune sue frasi che risalirebbero ai tempi di The Voice Of Italy. “Avevamo otto anni quando ci siamo visti per la prima volta. Siamo cresciuti insieme. Era la mia fidanzata e l’amica di cui mi potevo fidare. Mi presentò ai genitori e loro erano tranquilli per lei“. Quando però la passione per la musica ha preso il sopravvento il rapporto si è incrinato. ...