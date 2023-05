Cristina Scuccia | il segreto svelato dall' ex fidanzato | Non crederai mai cosa ha fatto

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di martedì 9 maggio 2023), meglio conosciuta come Suor, ha recentemente parlato del suo primo grande amore, antecedente alla sua vita in convento. Il nome del suo exera rimasto sconosciuto fino a quando il settimanale DiPiù non ha deciso di indagare. Tuttavia, l'uomo in questione non è rimasto certo colpito'interesse suscitatoa rivelazione e ha preferito non rilasciare alcuna dichiarazione. Nell'articolo, DiPiù ripropone le parole di Lucio Arcadipane, risalenti ai tempi in cuipartecipò a The Voice of Italy. Scopriamo insiemeaveva da dire l'exdella famosa suora. Diparla questo articolo...ha parlato del suo primo ...