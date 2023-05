Cristina Scuccia | ex fidanzato tuona | «Non mi interessa | era ossessionata»

(Di martedì 9 maggio 2023) All'Isola dei Famosi continua a parlare della sua vita privata, incalzata anche dai suoi compagni d'avventura. Di recente ha affrontato la questione delle relazioni amorose avute prima di intraprendere il percorso da suora. La concorrente ha confessato di avere avuto un'adolescenza normale come tutti i ragazzi del mondo, ma le storie non le davano nulla. Quando doveva uscire la sera con il suo ragazzo era un impegno perchè preferiva fare altro: «La mia passione più grande era il canto e preferivo investire le mie ore nelle lezioni di canto». Parole inaspettatamente fredde quelle che la naufraga ha usato per parlare delcon cui è stata legata prima di prendere i voti. Il settimanale DiPiù Tv ha intercettato l'exdiSuccia, Lucio Arcadipane. Il postino nella ...

Da quando, incalzata dalle domande di Marco Mazzoli, ha confessato a L'Isola dei Famosi di aver avuto un fidanzato prima di prendere i voti, è partita una sorta di "caccia" al ragazzo. Lucio ..., l'ex fidanzato Lucio: 'Il nostro fu un grande amore, mi presentò anche in famiglia ma ora non mi interessa più' Isola dei Famosi, Vladimir Luxuria bacchetta Nathaly Caldonazzo: '...L'ex fidanzato diha confessato alcuni retroscena sulla sua storia con l'ex suora, oggi naufraga dell'Isola dei Famosi. Prima di diventare suoraè stata legata a un ragazzo di nome ...

A seguito delle recenti confessioni fatte dall'ex suora all'Isola, l'ex fidanzato Lucio è stato contattato da alcune riviste, ma l'uomo non ha usato parole tenere per commentare ...Lucio Arcadipane, ex compagno della vincitrice di The Voice 2014 oggi naufraga all’Isola de Famosi, ha raccontato la storia: “Mi aveva presentato in famiglia” ...