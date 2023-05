Cristiano Ronaldo | la spinta a bordo campo | il raptus che sconvolge l' Arabia | Video

(Di martedì 9 maggio 2023) Un'avventura deludente con l'Al-Nassr, nonostante i diversi gol realizzati. E l'obiettivo principale, quello di vincere il campionato, sta per svanire. L'Al-Ittihad a quattro giornate dal termine ha cinque punti di vantaggio. Il pari per 1-1 dell'Al-Nassr nell'ultimo turno di campionato rischia di essere decisivo in negativo pere compagni. Al termine della sfida con l'Al-Khaleej il calciatore portoghese ha scambiato la maglia con il connazionale Fabio Martins. Ma subito dopo non ha ricevuto con affetto la proposta di un membro dello staff tecnico dell'Al-Khaleej, che ha seguito il portoghese e prima dell'ingresso nel tunnel degli spogliatoi gli ha chiesto un selfie. Laall'uomo prima di allontanarlo: CR7, è un'annata da dimenticare L'ex di Juve e Real Madrid non ha preso bene quella richiesta ...

Messi ritrova, che gioca nell'Al - Nassr Già sotto contratto con l'ente del turismo saudita, Messi dovrebbe ritrovare nel campionato arabo, ingaggiato dall'Al - Nassr dopo ...... chi di un'avventura in Arabia, con Messi pronto a seguire le orme dell'eterno rivale. Futuro Messi, il padre Jorge: 'Non abbiamo accordi con nessuno'Dalla Francia hanno addirittura ...Messi giocherà in Arabia Saudita nella prossima stagione, nello stesso campionato del suo grande rivale. L'affare è stato dato per "fatto" da fonti saudite vicine alla trattativa che parlano di contratto "enorme", ma non specificano il club acquirente. "Il contratto è eccezionale. È ...

Cristiano Ronaldo, la spinta a bordo campo: il raptus che sconvolge l'Arabia Liberoquotidiano.it

Lionel Messi “giocherà in Arabia Saudita” nella prossima stagione e la cifra del contratto che l’ Al-Hilal ha proposto all’entourage dell’argentino è “enorme” (la Gazzetta dello sport parla di 500 mil ...Messi in Arabia Saudita supera Cristiano Ronaldo: lo stipendio per quello che sembra un accordo fatto va fuori ogni logica possibile ...