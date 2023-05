Covid | scontri e disordini al Circo Massimo Roma | 13 a processo

(Di martedì 9 maggio 2023) Armati di bastoni e lanciando bottiglie, petardi e sassi provocarononell'area del, a, il 6 maggio 2020. Si facevano chiamare 'Ragazzi italiani' e protestavano contro le misure di contenimento alla diffusione del, come il green pass. Erano circa 300 quelli arrivati per la manifestazione. Oggi davanti al gup del tribunale di, Tamara De Amicis, sono sotto accusa in 13. Tutti hanno chiesto il rito abbreviato.La Procura contesta, a seconda delle posizioni, i reati di adunata sediziosa, violenza privata, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate. Tra gli imputati c'è anche Fabio Corradetti, 22 anni, figlio della fidanzata dell'ex leaderno di Forza Nuova, Giuliano Castellino. Di recente Corradetti è stato condannato a 6 ...

In tredici sono finiti a processo a Roma per glidel 6 giugno 2020, al Circo Massimo, durante una manifestazione contro le misure del governo nella gestione dell'emergenza. Fra questi, va a giudizio Fabio Corradetti, figlioccio di ...... le denunce di infortunio sul lavoro da- 19 segnalate all'Istituto sono 175.323, pari a ...] Navigazione articoli Genova, i tifosi del Genoa festeggiano la retrocessione dei 'cugini':in ...Si è assistito, così, nella fase post, a frequentitra giovani nelle strade e nelle piazze senza alcun motivo, dandosi appuntamenti per scazzottate e, in qualche circostanza, ...

Covid, scontri a manifestazione Circo Massimo: in 13 a processo Adnkronos

A giugno 2020 la protesta contro le misure del governo nella gestione dell'emergenza Covid. A giudizio anche Fabio Corradetti, figlio della compagna di ...In tredici a giudizio per gli scontri avvenuti a Roma, il 6 giugno del 2020, al Circo Massimo nell'ambito di una manifestazione indetta per protestare contro le misure prese dall'allora governo sull'e ...