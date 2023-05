Covid | scontri a manifestazione Circo Massimo | in 13 a processo

(Di martedì 9 maggio 2023) Per glidel 6 giugno 2020 a giudizio anche Fabio Corradetti, figlioccio di Giuliano Castellino In tredici sono finiti aa Roma per glidel 6 giugno 2020, al, durante unacontro le misure del governo nella gestione dell’emergenza. Fra questi, va a giudizio Fabio Corradetti, figlioccio di Giuliano Castellino, già condannato a 6 anni in abbreviato per l’assalto alla Cgil. Durante glivenne ferito un giornalista, che riportò una prognosi di oltre 20 giorni. Per i 13 imputati, tra i 49 e i 22 anni, che hanno scelto il rito abbreviato, le accuse sono violenza privata, adunata sediziosa, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate. Secondo l’accusa contenuta nel capo di imputazione, ...

Castellino In tredici sono finiti a processo a Roma per glidel 6 giugno 2020, al Circo Massimo, durante una manifestazione contro le misure del governo nella gestione dell'emergenza.

