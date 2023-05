Covid e guerra hanno seminato lutti e gettato paesi nella miseria | ma noi non abbiamo imparato nulla

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 9 maggio 2023) Riceviamo e volentieri pubblichiamo. Non. Per molti, ma non per tutti. Eppure, dopo tre anni, tre mesi e cinque giorni il direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus ha dichiarato che la-19 non è più un’emergenza sanitaria internazionale. Era il 30 gennaio 2020 quando lo stesso Ghebreyesus allertava il mondo parlando di emergenza internazionale di salute pubblica. In questi tre anni e mezzocontato quasi 7 milioni di morti per, questo dicono i dati ufficiali; in realtà il bilancio reale dei decessi è di tre volte più drammatico, 20 milioni i morti che il virus ha fatto. Lo conferma il fatto che l’Oms riporta diverse decine di migliaia di morti perogni settimana ed alcune stime scientifiche sostengono che la ...