Costituzione | dalle bicamerali a Renzi Una lunga catena di flop

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 9 maggio 2023) Se ne parla da decenni e in tanti ci hanno provato ma mettere mano allaitaliana è un affare delicato in cui sono più gli insuccessi che i successi. Ci hanno provato fallendo miseramente ben tre commissioni, quella del 1983 presieduta da Aldo Bozzi, quella del 1992 di Ciriaco De Mita e quella del 1997 di Massimo D’Alema, e sono naufragati – caduti sotto la scure del referendum popolare – anche i tentativi dei governi di Silvio Berlusconi, nel 2006, e dell’allora premier Matteonel 2016. In tanti ci hanno provato, ma mettere mano allaitaliana è un affare delicato in cui sono più gli insuccessi che i successi Si tratta di ben cinque tentativi finiti nel nulla e che sono costati gran parte dei consensi di chi li ha proposti, talvolta minandone pesantemente il cammino politico ...