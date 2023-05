Costa Azzurra | la protesta del sindaco contro villa Berlusconi | «Consuma troppa acqua e le multe non servono»

Leggi su open.online

(Di martedì 9 maggio 2023) Marina, l’ex re belga Alberto II, il granduca Henri del Lussemburgo e due miliardari scandinavi. Sono i cinque granditori d’che in una settimana ne utilizzano più di quella necessaria a una famiglia media francese in un anno intero. Per alimentare le piscine, curare il giardino, gli alberi e le piante, mentre il Comune è costretto a chiudere le fontane e contingentare l’innaffiamento degli orti pubblici, nel tentativo di ridurre gli sprechi e limitare i consumi. Come racconta il Corriere della Sera, uno sforzo vanificato dall’enorme impiego d’delle cinque famiglie di miliardari e che diventa difficile spiegare agli altri cittadini, costretti a piccoli sacrifici quotidiani come non lavare la macchina o non annaffiare le piante. «A livello comunale facciamo tutti gli sforzi possibili», ...