Così al Maxxi si celebra il rafforzamento delle relazioni Italia-Israele

Leggi su formiche

(Di martedì 9 maggio 2023) I rapporti trasono sempre stati buoni, ma oggi sono migliori più che mai. Ad annunciarlo è stato l’ambasciatore israeliano in, Alon Bar, al ricevimento per i 75 anni dello Stato ebraico. Erano centinaia gli ospiti che hanno affollato la sera dell’8 maggio ila Roma per il ricevimento del 75esimo anniversario di. A salutarli sono stati i discorsi dell’ambasciatore Alon Bar, i presidenti del Senato Ignazio La Russa e della Knesset Amir Ohana, il ministro della Giustizia Carlo Nordio e il vice ministro degli Esteri Edmondo Cirielli. Fra i presenti anche il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, della Cultura Gennaro Sangiuliano, il presidente del Cnel Renato Brunetta, gli ex ministri Marco Minniti, Marianna Madia, Mariastella Gelmini, Roberta Pinotti, la ...