Così 45 anni fa le Brigate rosse fecero ritrovare il cadavere di Aldo Moro in via Caetani

(Di martedì 9 maggio 2023) “Adempiamo alle ultime volontà del presidente comunicando alla famiglia dove potrà trovare il corpo dell’onorevole” si concludevala telefonata fatta dal brigatista Valerio Morucci a casa del professor Francesco Tritto, assistente di, alle 12.13 del 9 maggio del 1978. Dopo un sequestro durato 55 giorni, ildel presidente democristianoviene ritrovato nel portabagagli di una Renault rossa che lehanno parcheggiato in via, a metà strada tra le sedi della Dc e del Pci. Si concludela più tragica vicenda della Prima Repubblica, iniziata il 16 marzo con il rapimento del politico democristiano e la strage di via Mario Fani. Poco dopo l’auto ...