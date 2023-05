(Di martedì 9 maggio 2023) Viene da una fabbrica italiana una delle armi top secret impiegate dalle truppe di Kiev controrusso. Lo rivela oggi Repubblica. Si tratta delle, cannoni con tecnologia svizzera pagati 194 milioni dalla Germania e prodotti a Roma. Una tecnologia fondamentale per, prodotta nella riservatezza più totale, che permette a Kiev di intercettare le azioni dei caccia e dei droni. La fornitura delle, spiega Repubblica, è stata approvata dal governo Draghi. I primi modellistati consegnati a metà aprile eentrati in azione proprio nelle scorse notti. Un’operazione che rappresenta un po’ un’anomalia. Per la prima volta, infatti, non si tratta della ...

Cosa sono le batterie Skynex, l'arma segreta "made in Italy" con cui l'esercito ucraino si difende dai raid aerei russi Open

