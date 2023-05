Cosa significa l’SMS POPSO con alert app Scrigno e perché è una truffa

Leggi su optimagazine

(Di martedì 9 maggio 2023) In questa primissima parte di maggio, sta decisamente spopolando il nuovo SMSdi cui in molti si chiedono anche ilto, visto che il messaggio fa riferimento ad un pericolo di scena sull’appche non tutti conoscono. Prima di entrare nel dettaglio, vale la pena sottolineare che ci troviamo al cospetto di una vera e propriaai danni di risparmiatori italiani, soprattutto quelli che fanno ricorso all’home banking. Il nuovo SMSsembrerebbe provenire dalla Banca Popolare di Sondrio, ma così non è affatto. La comunicazione giunge invece da cybercriminali con l’intenzione di far cadere in trappola quante più vittime possibili. Il messaggio fa riferimento ad un accesso anomalo effettuato tramite l’appche è appunto lo strumento di home banking ...