Cosa dobbiamo aspettarci dalla sfida tra Inter e Milan

(Di martedì 9 maggio 2023) A distanza di vent’anni esatti, sarà di nuovoin semifinale di Champions League. Non ci saranno più Maldini e Zanetti, almeno in campo, il calcio italiano non è più dominante come allora, eppure l’attesa è alle stelle, San Siro il palcoscenico di un derby storico che avrà gli occhi del mondo addosso. Un doppio confronto per decidere chi andrà in finale che ha del sorprendente: a inizio stagione nessuno si sarebbe aspettato di veder arrivare così in fondo le due squadre e, per certi versi, è ancora più improbabile alla luce del loro percorso attuale in campionato, caratterizzato da grande discontinuità. Maimporta?sarà il culmine di una rivalità sportiva storica, che si è riaccesa di recente, tanto che ladi ritorno del 16 maggio sarà il nono ...