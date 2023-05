Cosa ci fanno Platini | Zola | Nedved nelle Groane | qui in ricordo di Gianluca Vialli – GALLERY

(Di martedì 9 maggio 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color I grandi ex del calcio protagonistiper la competizione benefica di golf della Fondazionee Mauro, per raccogliere fondi a favore della ricerca sulla Sla: grandi campioni come Michel, Gianfranco, Pavele Borja Valero si sono misurati sul green del Golf club Barlassina per la diciottesima edizione della manifestazione. ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

... per l'Italia in specie, sarebbe poca, è venuta fuori dai rapporti periodici dell'Istat e di altri osservatori di quei fenomeni che da annifede fino a prova contraria. Gli italiani e ...Leggi anche › L'Incoronazione di Carlo III e della regina Camilla:ricorderemo › ... figlie di Andrea, giàmolto per beneficenza, e la sportiva Zara Tindall, secondogenita di ...Il film anzi si conclude su questo evento con la domanda: "E ora, onorevole,farà", a cui lei ... ma in una delle ultime telefonate mi disse: "Non mipiù andare in giro a parlare", il ...

Milan-Inter, cosa fanno oggi i giocatori degli altri due derby di Champions Sky Sport

Platini, Nedved, Zola e altri grandi ex del calcio con la Fondazione Vialli e Mauro per la ricerca sulla sla al Golf club di Barlassina ...Gli istituti del GDPR sono come le vecchie mura teodosiane di Costantinopoli nel XV secolo: un sistema possente, che rischia tuttavia di essere superato da specifici avanzamenti tecnologici, se non lo ...